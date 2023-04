DJ Fed reavalia lacuna nas regras que disfarçou perdas com obrigações do SVB

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA poderá fechar uma lacuna que permite a alguns bancos médios disfarçarem efetivamente as obrigações que detêm, um fator que contribuiu para o colapso do Silicon Valley Bank.

Num processo liderado pelo vice-presidente para a supervisão da Fed, Michael Barr, o banco central está a considerar terminar com a exceção que permite a alguns bancos impulsionarem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.