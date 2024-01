DJ Fed regista maior prejuízo operacional anual de sempre em 2023

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA registou prejuízos operacionais de $114,3 mil milhões no ano passado, os maiores de sempre, como consequência da campanha do banco central para apoiar agressivamente a economia em 2020 e 2021, aumentando depois as taxas de juro para combater a inflação elevada.

As perdas contribuem para os já elevados deficits federais que exigem maiores leilões de dívida do Tesouro....