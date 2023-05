DJ Fed: Responsáveis sugerem que decisão de aumentar taxas em junho será disputada

(DJ Bolsa)-- Responsáveis da Reserva Federal dos EUA indicaram que a decisão de aumentar as taxas de juro na próxima reunião deverá ser disputada, com mais uma dirigente do banco central a sinalizar esta quinta-feira que apoiará mais uma subida.

A presidente da Fed de Dallas, Lorie Logan, uma centrista no Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, sugeriu que, caso não haja uma maior fragilidade ...