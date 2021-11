DJ Fed: Saúde pública é um dos maiores riscos de curto prazo para o sistema financeiro

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O potencial para a situação de saúde pública dos EUA agravar-se à medida que a pandemia da Covid-19 continua é um dos maiores riscos de curto prazo para o sistema financeiro, disse a Reserva Federal dos EUA, embora tenha notado que os preços dos ativos são suscetíveis a quedas significativas se o sentimento dos investidores mudar.

Qualquer deterioração da situaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone