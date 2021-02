DJ Fed vai testar capacidade de bancos lidarem com uma recessão

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA disse que vai testar a capacidade dos maiores bancos dos EUA para lidarem com uma recessão hipotética na qual os mercados ficam bloqueados e o desemprego sobe acima dos 10%.

Os chamados testes de stress, conduzidos anualmente para ver como os bancos reagem a choques económicos e de mercado drásticos, vão apresentar um cenário no qual uma recessão global grave ...

