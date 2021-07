DJ Fed/Barkin: Mercado de trabalho ainda não está totalmente reaberto

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, não está pronto para pedir o fim dos estímulos de compra de obrigações de $120 mil milhões por mês do banco central dos EUA, dada a situação atual do mercado de trabalho.

Quando se trata de desacelerar o ritmo de compra de ativos, "se o mercado de trabalho estabilizar com relativa rapidez, então isso talvez possa acontecer mais cedo, mas se ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone