DJ Fed/Barkin: Progresso recente da inflação pode ser uma "dissimulação"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- É uma boa ideia que a Reserva Federal dos EUA demore o seu tempo nos cortes das taxas de juro tendo em conta a incerteza sobre para onde a economia norte-americana se dirige, disse esta quarta-feira o presidente da Fed de Richmond, Tom Barkin, numa entrevista à MarketWatch.

"Com toda a honestidade, a minha previsão é incerta. É por isso que penso que é uma ideia sensata ser paciente", referiu ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.