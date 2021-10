DJ Fed/Barkin: Sem certezas de que economia pode recuperar emprego totalmente

(DJ Bolsa)-- O presidente do banco da Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, disse que as mudanças na economia podem significar que alguns trabalhadores que deixaram o mercado de trabalho durante a pandemia não vão voltar.

Citando o facto de não terem sido recuperados muitos postos de trabalho de antes da pandemia, Barkin disse que "quero dar mais tempo para ver se estes cinco milhões de pessoas regressam"...

