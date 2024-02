DJ Fed/Barr: Sistema bancário forte apesar dos problemas do New York Community Bancorp

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os recentes problemas do New York Community Bancorp Inc. não são um sinal de problemas sistémicos na banca dos EUA, disse um responsável de topo da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira.

"Um banco falhar as suas expectativas de receitas e o aumento das suas provisões não alteram o facto de o sistema bancário geral ser robusto, e não vemos sinais de problemas de liquidez por todo o sistema"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.