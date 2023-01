DJ Fed/Bostic: Ainda há muito trabalho a fazer no combate à inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação é o maior contratempo para a economia dos EUA e os responsáveis da Reserva Federal continuam determinados em reduzi-la para o alvo de 2%, disse o presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

"Está demasiado elevada aqui nos EUA", disse Bostic esta quinta-feira numa conferência em Nova Orleães.

No ano passado, a Reserva Federal aumentou rapidamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.