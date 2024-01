DJ Fed/Bostic defende primeiro corte no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O presidente do banco da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, disse na quinta-feira que é provável que o banco central mantenha as taxas até ao trimestre de julho-setembro.

Bostic disse que antecipou recentemente a sua projeção para o momento de começar a reduzir as taxas de juro do quarto trimestre para o terceiro, dado o progresso inesperado da inflação e atividade económica.