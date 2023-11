DJ Fed/Bostic deixa alerta contra queda dos preços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente do banco da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, está otimista acerca do rumo da inflação, mas não quer que as pessoas peçam que os preços desçam.

Bostic espera que as pressões de preços continuem a ceder à medida que a economia abranda, apontando para que a maior restrição da política monetária possibilite essa desaceleração. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.