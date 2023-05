DJ Fed/Bowman alerta contra reestruturação profunda da regulamentação bancária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Uma responsável da Reserva Federal dos EUA alertou esta sexta-feira contra o avanço de uma ampla reformulação da estrutura regulatória enfrentada por pequenos bancos e bancos regionais, alegando que as novas regras podem apressar a consolidação do setor bancário e potencialmente empurrar mais atividades para fora do sistema bancário regulamentado.

Em vez disso, a governadora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.