DJ Fed/Brainard deixa alerta sobre inflação, estabilidade financeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Uma responsável de topo da Reserva Federal dos EUA alertou para os riscos de que choques inflacionistas adicionais possam levar o banco central a aumentar as taxas para níveis mais elevados.

A Fed está a aumentar as taxas ao ritmo mais elevado desde o início dos anos 1980 para combater a inflação, que se encontra num máximo de 40 anos. Os riscos de mais disrupções económicas ou geopolí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.