DJ Fed/Bullard: Banco central está atrás na curva na luta contra inflação

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, disse esta quinta-feira que o banco central dos EUA está bem atrás da curva no esforço de controlar uma taxa de inflação "excecionalmente alta".

Bullard disse que, usando as regras de política monetária, a taxa diretora, agora entre 0,25% e 0,50%, deve chegar aos 3,5%.