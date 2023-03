DJ Fed/Bullard: Stress bancário não tem de penalizar a economia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, disse que o stress financeiro atual pode ser contido mesmo que a Fed continue a combater contra a inflação.

Os indicadores de stress financeiro estão muito mais baixos do que estavam durante a crise financeira de 2007-08 e nos inícios da pandemia da Covid-19, disse o responsável durante um discurso em St. Louis, esta sexta-feira, acrescentando que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.