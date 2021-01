DJ Fed/Bullard: Vacinas vão colocar economia novamente no caminho certo

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, disse que as vacinas destinadas a acabar com a pandemia do coronavírus devem voltar a colocar a economia no caminho certo no verão.

"A chegada adiantada das vacinas sugere que a pandemia global vai abrandar durante o primeiro semestre de 2021", disse Bullard numa apresentação virtual esta quinta-feira.