DJ Fed/Bullard vê necessidade de manter ritmo rápido de aumentos das taxas

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deve continuar a aumentar rapidamente as taxas de juro até que ultrapassem os 5% de forma a impedir um regresso das pressões inflacionistas, disse o presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, esta quarta-feira.

Em declarações num evento do Wall Street Journal, Bullard disse que seria apropriado aumentar as taxas em meio ponto percentual na próxima reunião de 31 de janeiro-1 ...