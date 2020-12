DJ Fed/Chicago: Atividade económica abrandou em novembro

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA expandiu-se a uma taxa acima da média em novembro, embora a um ritmo mais lento do que em outubro, sugerindo que o ressurgimento do vírus afetou a atividade económica, segundo dados da Reserva Federal de Chicago, divulgados esta segunda-feira.

O Índice de Atividade Nacional da Fed de Chicago, ou CFNAI, atingiu os 0,27 pontos em novembro, abaixo dos 1,01 pontos em outubro.