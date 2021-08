DJ Fed/Chicago: Atividade económica acelerou em julho

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA cresceu acima da média em julho, acelerando face ao mês anterior, mostraram dados da Reserva Federal de Chicago esta segunda-feira.

O índice de atividade nacional da Fed de Chicago subiu para 0,53 pontos em julho face a -0,01 em junho, acima do consenso de 0,15 pontos dos economistas consultados pela FactSet.