DJ Fed/Chicago: Crescimento económico dos EUA perdeu ímpeto em abril

(DJ Bolsa)-- A atividade económica dos EUA continuou a crescer em abril, embora a um ritmo mais lento do que em março, disse a Reserva Federal de Chicago esta segunda-feira.

O índice de atividade nacional da Fed de Chicago diminuiu para 0,24 pontos em abril, contra os 1,71 pontos de março. A leitura fica abaixo do consenso dos economistas consultados pela FactSet, que esperavam que o indicador chegasse aos 1,2.