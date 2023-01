DJ Fed/Collins: Postura ponderada nas subidas de taxas faz sentido

(DJ Bolsa)-- A presidente do banco regional da Reserva Federal de Boston, Susan Collins, disse que o banco central tem de continuar a aumentar as taxas de juro para combater a inflação, mas que um ritmo mais ponderado de aumentos das taxas faz sentido à medida que os efeitos das decisões anteriores fazem-se sentir.

"Agora que as taxas estão em território de restrição e podemos, com base nos indicadores ...