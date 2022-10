DJ Fed/Cook: Inflação "teimosamente persistente" justifica aumentos das taxas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação elevada está a revelar ser mais persistente do que o antecipado e dá fortes argumentos para que a Reserva Federal dos EUA aumente e mantenha as taxas de juro em níveis que abrandem a atividade económica, disse uma responsável do banco central esta quinta-feira.

A Fed terá de manter as taxas de juro em níveis de restrição "até que estejamos confiantes de que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.