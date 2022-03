DJ Fed/Dallas: Corte de exportações de energia russa pode causar recessão global

(DJ Bolsa)-- Um corte prolongado das exportações de energia da Rússia pode ter um efeito grave na economia global, diz um relatório do banco da Reserva Federal de Dallas divulgado esta terça-feira.

"Se a maioria das exportações de energia russas ficar fora do mercado durante o resto deste ano, uma crise económica global parece inevitável. Este abrandamento pode ser mais acentuado do que em 1991"...

