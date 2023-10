DJ Fed/Daly: Ainda temos "última parte" do caminho a percorrer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O alvo de 2% de inflação da Reserva Federal dos EUA está à vista mas "ainda não está ao nosso alcance", disse uma responsável de topo do banco central.

"Temos de nos manter resolutos para terminar o trabalho", diz Mary Daly, presidente do banco da Fed de São Francisco, num evento na quinta-feira em Nova Iorque. Os responsáveis de política monetária tê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.