DJ Fed/Daly: Cortes podem ser necessários para evitar demasiada restrição

(DJ Bolsa)-- Uma responsável da Reserva Federal dos EUA disse que é apropriado para o banco central começar a olhar para o futuro e reduzir as taxas em 2024, uma vez que o cenário da inflação melhorou este ano.

A presidente do banco da Fed de São Francisco, Mary Daly, disse que a sua perspetiva para as taxas de juro e inflação está "muito próxima" das projeções mé...