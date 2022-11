DJ Fed/Daly: Mercados agem como se taxas estivessem muito mais altas

(DJ Bolsa)-- As condições financeiras parecem muito mais restritas do que sugere o nível real das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA, disse a presidente do banco da Fed de São Francisco, Mary Daly.

Com base em research do banco, Daly disse na segunda-feira que a restrição do mercado é mais condizente com uma taxa de juro perto de 6%. Isto é bastante acima do nível de 3,75%-4% que Daly diz que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.