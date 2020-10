DJ Fed/Evans: Ajuda orçamental é importante para recuperação saudável

(DJ Bolsa)-- O presidente do Banco da Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, disse na terça-feira que prevê uma recuperação saudável para a economia dos EUA, mas acrescentou que a sua robustez ainda depende de mais ajudas públicas.

"Tenho uma quantidade significativa de políticas orçamentais integradas na minha perspetiva", disse Evans aos jornalistas depois de uma conferência virtual,...

