DJ Fed/Evans: Nova estratégia teria limitado subida dos juros no passado

(DJ Bolsa)-- O presidente do banco da Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, disse esta segunda-feira que se a nova estratégia para as taxas de juro estivesse em vigor no passado, teria limitado algumas das subidas das taxas de juro entre 2015 e 2018.

Evans não disse que as subidas das taxas desde dezembro de 2015 foram um erro. Mas o texto do discurso diz que a situação podia ter-se desenvolvido de forma diferente.