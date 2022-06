DJ FedEx beneficia com taxas de entrega mais elevadas

(DJ Bolsa)-- As receitas da FedEx Corp. subiram 8% no quarto trimestre com as taxas de entrega e sobretaxas para o combustível mais elevadas a mitigarem o volume mais reduzido das embalagens expedidas.

O lucro operacional da empresa de entregas subiu 6,7% em termos homólogos para $1,9 mil milhões, impulsionado pelas unidades Freight e Express, onde o lucro operacional subiu 67% e 20%, respetivamente.