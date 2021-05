DJ FedEx continua a ter dificuldades com entregas em atraso

(DJ Bolsa)-- A FedEx Corp. está com dificuldade em entregar as encomendas a tempo, de acordo com dados do setor, numa altura em que o aumento do comércio online motivado pela pandemia continua a pressionar a rede da gigante de entregas.

De março até meados de abril, cerca de 87% das entregas da FedEx Ground chegaram a tempo, face a 95% do serviço semelhante da UPS, de acordo com a ShipMatrix Inc., uma fornecedora de software que analisa os ...

