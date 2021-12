DJ FedEx: Receita sobe no 2T mas escassez de mão-de-obra continua a pressionar

(DJ Bolsa)-- A FedEx Corp. registou um aumento de 14% da receita no segundo trimestre fiscal, já que os portes de envio mais elevados ajudaram a compensar os custos crescentes com a escassez de mão-de-obra.

As receitas cresceram 14%, para $23,5 mil milhões, acima das previsões dos analistas consultados pela FactSet, que apontavam para $22,4 mil milhões.