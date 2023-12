DJ FedEx regista subida do lucro no 2T fiscal

(DJ Bolsa)-- A FedEx reportou uma subida do lucro no segundo trimestre fiscal, apesar de a procura mais fraca continuar a pressionar as receitas.

A empresa de distribuição de encomendas registou um lucro de $900 milhões, ou $3,55 por ação, no trimestre terminado a 30 de novembro, em comparação com $788 milhões, ou $3,07 por ação, no mesmo período do ano passado. Analistas consultados pela FactSet apontavam a lucro ...