DJ FedEx vai iniciar recompra acelerada de $1mM de ações

(DJ Bolsa)-- A FedEx iniciou um processo de recompra acelerada de $1 mil milhões com o Mizuho Markets Americas no âmbito do programa de recompras da empresa de entrega de encomendas.

A empresa com sede em Memphis disse na terça-feira que espera uma entrega inicial de cerca de 3,2 milhões de ações, com a data de liquidação marcada para o fim de fevereiro.

A FedEx, que tinha ...