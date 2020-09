DJ Fed/George: Sistema bancário lidou bem com a pandemia até agora

(DJ Bolsa)-- O sistema bancário dos EUA lidou bem com a pandemia e os danos económicos subsequentes até agora, mas isso não significa que o setor não vá enfrentar problemas nos próximos meses, disse a presidente do Banco da Reserva Federal de Kansas City, Esther George.

"Poucas tensões surgiram entre os bancos apesar da severa contração económica", e essa resiliência deve-se ...

