DJ Fed/Goolsbee sugere que as taxas estão quase no pico

(DJ Bolsa)-- O presidente do banco da Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, indicou na quinta-feira que a Fed já está perto de ter terminado as subidas de taxas de juro.

"Estamos a aproximar-nos rapidamente do momento em que a nossa discussão não vai ser sobre quanto devem subir as taxas", disse Goolsbee, numa entrevista no programa Marketplace da rádio NPR. "Será uma discussão de quanto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.