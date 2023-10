DJ Fed/Harker: EUA podem ver desemprego de 4,5% em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deve manter as taxas de juro visto que os EUA enfrentam o potencial de cortes laborais, mas não despedimentos em massa, disse um responsável de topo do banco central esta sexta-feira.

Patrick Harker, presidente da Reserva Federal de Filadélfia, disse que a taxa de desemprego pode subir para 4,5% ao longo do próximo ano -- o que representaria centenas de milhares de perdas de empregos -- e depois cair novamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.