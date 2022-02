DJ Fed/Harker não é favorável a aumento de 50 pontos base das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O presidente do Banco da Reserva Federal de Filadélfia, Patrick Harker, disse que concorda com uma subida das taxas em março, mas não é favorável a um aumento exagerado no alvo das taxas de juro de curto prazo, que neste momento estão próximas de zero.

"Apoiaria um aumento de 25 pontos base em março", disse Harker numa entrevista televisiva à Bloomberg.

