DJ Fed/Harker prevê pausa no aumento das taxas de juro este ano

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA está muito distante de regressar ao alvo da inflação de 2%, mas o banco central não deverá ter de avançar muito mais este ano na sua campanha de subidas das taxas de juro e poderá abrandar o ritmo de aumentos para um quarto de ponto, disse o presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, esta quinta-feira.

Harker, que tem direito de voto no Comité de Operaç...