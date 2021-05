DJ Fed/Kaplan está preparado para discutir redução dos estímulos

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, reiterou na quinta-feira que está preparado para discutir com os colegas a retirada dos estímulos de compras de obrigações do banco central, em comentários que despertaram alguns receios sobre as compras de obrigações hipotecárias pela Fed.

"Penso que seria sensato mais cedo do que mais tarde começar a retirar devagar o pé do acelerador, para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone