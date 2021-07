DJ Fed/Kaplan: Momento de reduzir compras de obrigações vai chegar em breve

(DJ Bolsa)-- O presidente do Banco da Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, reiterou esta quarta-feira a perspetiva de que vai chegar em breve o momento de o banco central começar a reduzir os estímulos de compras de obrigações de $120 mil milhões por mês, um processo que o responsável espera que decorra tranquilamente.

"Penso que seria bastante mais saudável começar em breve, e mais cedo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone