DJ Fed/Kaplan: Taxas perto de zero são apropriadas em 2022 e 2023

(DJ Bolsa)-- O presidente do banco regional da Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, disse esta terça-feira que espera que o banco central mantenha as taxas de juro perto de zero durante os próximos anos, mas também receia que estas taxas baixas criem problemas.

As taxas perto de zero devem ser apropriadas durante algum tempo até ao final de 2022 ou 2023 para responder aos desafios que a economia está a enfrentar ...

