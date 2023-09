DJ Fed/Kashkari alerta para possível necessidade de mais aumentos de taxas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Neel Kashkari, presidente do banco da Reserva Federal de Minneapolis, atribui à economia dos EUA uma probabilidade de 60% de uma aterragem suave com mais um aumento das taxas de juro, de acordo com um ensaio divulgado esta terça-feira.

Mas o responsável alerta que um aumento de um quarto de ponto percentual pode não ser suficiente para fazer descer a inflação para o alvo de 2% da Fed.

