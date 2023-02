DJ Fed/Kashkari: Aumentos de taxas tiveram um impacto limitado no mercado laboral

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente do banco da Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, disse que os ganhos robustos do emprego dos EUA revelam que o banco central tem de continuar insistir nos aumentos das taxas de juro.

"Obviamente que fiquei surpreendido pelo número elevado do emprego", disse Kashkari esta terça-feira na CNBC. "Disse-me que até agora não estamos a ver muito impacto da nossa restriçã...