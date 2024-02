DJ Fed/Kashkari: Inflação não está no alvo de 2%, cortes podem esperar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA está próxima dos níveis pré-pandemia, mas "ainda não estamos lá", disse o presidente do banco da Reserva Federal de Mineápolis na terça-feira.

Neel Kashkari reiterou os comentários de outros altos responsáveis do banco central ao dizer que são precisas mais garantias de que a inflação está a abrandar para o alvo de 2% da Fed ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.