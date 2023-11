DJ Fed/Kashkari: Não estou convencido que subidas tenham terminado

(DJ Bolsa)-- Um responsável de topo da Reserva Federal dos EUA disse que prefere errar ao restringir demasiado a política monetária do que não fazer o suficiente para colocar a inflação no alvo de 2%.

"Restringir de menos a política não nos colocará nos 2% num período razoável", disse Neel Kashkari, presidente do banco da Fed de Mineápolis, numa entrevista ao The Wall Street ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.