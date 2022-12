DJ Fed/Livro Bege: Crescimento económico dos EUA abrandou no outono

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico dos EUA abrandou este outono, com a atividade empresarial em algumas regiões do país a estagnar ou a descer, disse a Reserva Federal num relatório esta quarta-feira.

As empresas também manifestaram uma maior incerteza e pessimismo para a economia norte-americana, com os preços e as taxas de juro a continuarem a aumentar, de acordo com a mais recente recolha de relatos econó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.