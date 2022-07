DJ Fed/Livro Bege: Economia abrandou em várias regiões dos EUA

(DJ Bolsa)-- Várias regiões dos EUA revelaram sinais de abrandamento nas últimas semanas e os aumentos de preços continuaram a ser significativos, apesar de a economia ter mantido uma modesta expansão, disse a Reserva Federal dos EUA num relatório.

Por todo o país, os preços da alimentação e energia subiram, de acordo com o Livro Bege da Fed, uma compilação de relatos económicos ...

