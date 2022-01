DJ Fed/Livro Bege: Economia cresceu a ritmo modesto no final de 2021

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA cresceu a um ritmo modesto nas últimas semanas de 2021, com a continuação dos problemas da cadeia de fornecimento e a escassez de trabalhadores disponíveis a penalizarem a produção, disse a Reserva Federal dos EUA esta quarta-feira.

Contudo, o consumo privado continuou a crescer antes da subida dos casos da Covid-19 motivada pela variante Ómicron, disse a Fed no Livro Bege.