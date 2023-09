DJ Fed/Livro Bege: Economia revela crescimento modesto com consumidores sob pressão

(DJ Bolsa)-- A atividade económica dos EUA cresceu modestamente em junho e julho com o abrandamento da inflação, mas os consumidores revelaram mais sinais de constrangimentos financeiros, de acordo com um relatório da Reserva Federal dos EUA divulgado esta quarta-feira.

O consumo foi mais forte que o esperado no verão, impulsionado por uma subida da despesa em viagens e turismo, de acordo com a sondagem regular do banco ...